FATHER JOHN MISTY SVELA I TITOLI DEI BRANI E NUOVI DETTAGLI DEL SUO PROSSIMO DISCO

Intervistato da Uncut Joshua Tillman ha svelato nuovi dettagli sul prossimo album a nome Father John Misty.

Il mio prossimo disco è stato scritto in 6 settimane ha dichiarato il songwriter americano

Sarà il vero “I Love You, Honeybear” ma senza cinismo, un disco da attacco di cuore.

Non soddisfatto Tillman arriva ad annunciare alcuni dei titoli (provvisori?) dei brani che dovrebbero comporre la tracklist del nuovo album:

“Mr Tillman, Please Exit the Lobby”, “Ouch, I’m Drowning”, “Dum Dum Blues” e “Well, We’re Only People and There’s Nothing Much We Can Do About It”.

Produttore del disco sarà Jonathan Rado conosciuto la scorsa estate a New York durante le registrazioni dell’ultimo disco di Adam Green nel quale Tillman suona la batteria:

Jonathan Rado era al lavoro in questo piccolo studio. Alla fine della giornata, ho chiesto, ‘Cosa farai domani?’ Non avevo intenzione di iniziare a fare un nuovo disco. Jonathan mi ha detto di venire, così sono tornato lì il giorno dopo e ho iniziato a mettere giù le mie canzoni. Ho pensato: ‘sta succedendo’. Era chiaro che non stessimo realizzando un demo.

Durante un concerto in Australia lo scorso luglio il cantautore aveva dichiarato che il suo nuovo album, in fase di missaggio proprio in quei giorni, sarebbe uscito nel 2018.

Il terzo album a firma Father John Misty “Pure Comedy” è uscito ad aprile (leggi la nostra recensione).