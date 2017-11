NADA SURF: UNA TAPPA ITALIANA PER IL TOUR CHE CELEBRA IL 15° ANNIVERSARIO DI “LET GO”

La band sarà on the road in occasione del 15° anniversario dell’acclamato disco “Let Go”, pubblicato nel 2002 per l’etichetta City Slang. Il nostro paese non poteva mancare tra le tappe di questo tour che si prospetta davvero speciale; l’appuntamento da segnare sul calendario è fissato per il prossimo 05 aprile 2018 presso il Tunnel Club di Milano.

Lo show sarà un’imperdibile occasione per poter ascoltare integralmente tutti i pezzi di “Let Go” tra cui le pietre miliari “Inside of Love”, “Blonde on Blonde”, “Hi Speed Soul” e “The Way You Wear Your Head”. Non solo un concerto per celebrare un grande album ma un vero e proprio momento di raccoglimento con i propri fan: la band racconterà la genesi dei vari pezzi, le storie retroscena delle sessioni di registrazione e tutto ciò che concerne il loro vissuto artistico e personale di quel periodo. Non è finita qui. L’evento si comporrà infatti di un secondo set durante il quale la band suonerà pezzi che esegue raramente, piccole perle perdute nel tempo, b-sides di “Let Go” e sicuramente tante altre piacevoli sorprese. La line-up per questi show esclusivi vedrà Matthew Caws (voce, chitarra) Daniel Lorca (basso, seconda voce), Ira Elliot (batteria), e infine Louie Lino, tastierista che registrò proprio l’album “Let Go”.

Nada Surf – An evening with Nada Surf celebrating the 15th anniversary of Let Go

05 aprile 2018

Tunnel Club @ Milano

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerti ore 21.00

Ingresso in cassa 25,00 €

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili a partire da lunedì 20 novembre alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket e Ticketone.

“Let Go’ è un disco seminale per i Nada Surf e si può dire sia stato un vero e proprio punto di svolta nella carriera della band.

Ascolta il disco: