OGGI “AUDIOSLAVE” DEGLI AUDIOSLAVE COMPIE 15 ANNI

Il nuovo millennio era sbocciato da poco, la gente pensava di sentire un profumo nuovo. Ormai la malinconica Seattle era cresciuta, un mondo intero musicale si era trapiantato lì. La polvere si era elevata, il suono raffinato ma sempre con quell’opacità originale e Chris Cornell, il profeta del grunge – ora maledetto, perchè prima poteva sembrare soltanto una primula rosa.

Chris con la nuova formazione, gli Audioslave, era pronto ad una nuova mutazione musicale, per arrivare ad un suono come intrappolato in una bomba inceppata, dove si vede solo uno spiraglio prima della probabile esplosione. Ecco, quella energia di suono intrappolato erano gli Audioslave. L’album esplode con una chitarra così grottesca da sembrare un elicottero in atterraggio, la batteria entra come un vecchio carpentiere di corte che cerca vendetta. La dinamite esplode e tutto il vuoto è solo un ricordo. Questa è “Cochise”.

“Like a stone” è una vera e propria pietra miliare e lo denota il fatto che Chris Cornell l’abbia utilizzata anche nella sua carriera solista, cambiandogli ogni volta veste musicale. Un brano plurigenere, che accompagna una caduta dopo l’altra, una costante temporale che tratteggia il tempo, punzecchiato da una malinconia così suadente. Quando parte l’acuto di Chris i muscoli ci rispondono poco, ma la sua voce ci fa scattare superando l’apatia del momento.

“Show me how to live” è una come una schitarrata violenta, tormenta la valle sporca, i cartelli impolverati rallentano il nostro cammino e la protesta e lo sbeffeggiare il potere ci fanno credere di essere Bo e Luke della serie TV ‘Hazzard’.

Questo è un disco importante perchè è un disco fatto da dei musicisti eletti che vivevano da eremiti per sfidare il facile successo, loro creavano una nuova era e a noi ancora oggi sembra di aspettarli in scena.

“Audioslave” – Audioslave

Data di pubblicazione: 19 novembre 2002

Tracce: 14

Etichetta: Epic Records

Durata: 62.47

Produttori: Rick Rubin

Tracklist:

1. Cochise

2. Show Me How to Live

3. Gasoline

4. What You Are

5. Like a Stone

6. Set It Off

7. Shadow on the Sun

8. I Am the Highway

9. Exploder

10. Hypnotize

11. Bring ‘Em Back Alive

12. Light My Way

13. Getaway Car

14. The Last Remaining Light