THE VACCINES: ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM ATTESO PER MARZO 2018

Quarto album in vista per i Vaccines che iniziano a dare maggiori dettagli al tutto, indicando intanto la tracklist completa. Il disco si chiamerà “Combat Sports” ed è atteso per il 30 marzo 2018. Il leader Justin Young lo ha definito come “ricco dell’energia e dello spirito che animava il primo album, con i temi principali che riguarderanno sesso e amore“.

Ecco l’elenco completo dei brani presenti:

1. Put It On a T-Shirt

2. I Can’t Quit

3. Your Love Is My Favourite Band

4. Surfing in the Sky

5. Maybe (Luck of the Draw)

6. Young American

7. Nightclub

8. Out On The Street

9. Take It Easy

10. Someone To Lose

11. Rolling Stones