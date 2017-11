A GENNAIO 2018 USCIRà UN LIVE DEI MUDHONEY (CHE COMPIONO 30 ANNI!)

Ottime notizie da casa Mudhoney. La storica band di Seattle (si sono formati nel 1988, quindi nel 2018 compiranno ben 30 anni di attività) annuncia, per il 19 gennaio 2018 via Sub Pop, un live album intitolato “LiE”, con brani registrati durante il tour europeo del 2016. Nel frattempo la band dichiara di essere al lavoro su un nuovo album, che vedrà la luce sempre nel 2018.

Ecco la tracklist completa (c’è pure una cover dei Roxy Music “Editions of You”):

1. Fuzz Gun ’91 (Live in Europe)

2. Get Into Yours (Live in Europe)

3. Poisoned Water (Live in Europe)

4. The Final Course (Live in Europe)

5. What to Do With the Neutral (Live in Europe)

6. I’m Now (Live in Europe)

7. Judgement, Rage, Retribution and Thyme (Live in Europe)

8. I Like It Small (Live in Europe)

9. Suck You Dry (Live in Europe)

10. Editions of You (Live in Europe)

11. Broken Hands (Live in Europe)