NEIL YOUNG TERRà UNA ‘LIVE WEBCAST PERFORMANCE’ IL PRIMO DICEMBRE

Si parla spesso di Neil Young ultimamente. In primis per l’avvicinarsi della sua ultima fatica discografica “The Visitor”, attesa per il primo dicembre ma anche per la disponibilità, confermata dall’artista stesso, proprio dalla stessa data, di accedere al suo vastissimo catalogo in modo digitale e, almeno all’inizio, gratuitamente.

Ora, visto che non c’è due senza tre, Neil Young fa sapere che, sempre il primo dicembre, sarà dal vivo sul web, per festeggiare questi due avvenimenti. “I will be playing for you on December 1st, and it will be my pleasure. Live from Canada and around the world to your Hometown. Thanks to all those who will make it happen by listening and watching.”

L’ora d’inizio è fissata per le 20.00, costa EST, quindi dobbiamo aggiungere sei ore in Italia e il live sarà vedibile su CTV.ca e Facebook.