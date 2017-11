JOSH HOMME REALIZZA LA COLONNA SONORA DEL FILM “IN THE FADE”.

I Queens of the Stone Age hanno pubblicato nel 2017 il loro album “Villains”, ma Josh Homme non è stato con le mani in mano, dedicandosi anche a una colonna sonora. Il film di Fatih Akin s’intitiola ‘In the Fade’, e vede proprio una serie di composizioni originali di Homme, (qui chiamato con il nome di Joshua Homme), aiutato dai altri membri dei QOTSA come Michael Shuman e Troy Van Leeuwen. La colonna sonora prevede anche brani già editi di Faith No More, Courtney Barnett e Lykke Li.

La colonna sonora è già disponibile in digitale, mentre in formato fisico uscirà il mese prossimo.

Ecco la tracklist:

1. “The End” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

2. “Superhero” – Faith No More

3. “In Slow Motion” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

4. “Blood on the Wall” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

5. “Anonymous Club” – Courtney Barnett

6. “Dreaming in the Rain” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

7. “Suicide” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

8. “The Bronze” – Queens of the Stone Age

9. “Dead Man Walking” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

10. “The Blues” – Hindi Zahra

11. “I Knew” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

12. “The Chase” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen

13. “I Know Places” – Lykke Li

14. “End Credits” – Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen