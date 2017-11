NUOVO ALBUM PER GLI ECHO AND THE BUNNYMEN ATTESO PER IL 2018

NUOVO ALBUM PER GLI ECHO AND THE BUNNYMEN ATTESO PER IL 2018

Si chiamerà “The Stars, The Oceans & The Moon” il nuovo album dei veterani Echo and The Bunnymen. La storica band di Liverpool (si è formata nel 1978), guidata da Ian McCulloch e Will Sergeant, proporrà una selezione di alcuni classici riarrangiati con archi e nuove suggestioni più un paio di nuovi brani. L’ultimo disco del gruppo risaliva al 2014, “Meteorites”, mentre questo lavoro è atteso per maggio 2018.

Lo stesso McCulloch spiega il senso dell’operazione, che consiste nel dare nuova vita a vecchie canzoni per renderle migliori: “I’m not doing this for anyone else. I’m doing it as it’s important to me to make the songs better. I have to do it”.

Attendiamo presto una tracklist e qualche anticipazione.