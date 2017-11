L.A. SALAMI ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM. “THE CITY OF BOOTMAKERS” ESCE IL 13 APRILE 2018.

L’artista londinese L.A. Salami annuncia il suo secondo album “The City Of Bootmakers”, in uscita il 13 aprile 2018 su Sunday Best Recordings [PIAS], distribuzione SELF.

L’uscita del disco è anticipata dal singolo “Generation L(ost)”, che evidenzia la polemica sociale, umana e politica che affronta “The City Of Bootmakers”. Il testo parla di quando ti senti perso durante il viaggio per ritrovare te stesso ed è accompagnato al video che racconta cosa fare nonostante questo viaggio.

Generation L(ost) (Official Video) by L.A. Salami on VEVO.

Registrato a Berlino con Robbie Moore, “The City Of Bootmakers” mostra l’inimitabile capacità di L.A. Salami di dipingere paesaggi sonori pertinenti l’uno con l’altro, alludendo al fatto che le persone al potere debbano essere in grado di relazionarsi con il benessere della popolazione, l’educazione e il futuro.

“The City Of Bootmakers” sarà disponibile in tutti i formati su Sunday Best Recordings.

Tracklisting:

Sunrise (intro)

Generation L(ost)

Who’s Cursing Us Now?

Terrorism! (The Isis Crisis)

Brick Lane

I’ll Tell You why

England’s Unwell

A Man; A Man Without Warning

You’re Better Off Alone

I Need Answers

Science + Buddhism = A Reality You Can Know

The Talisman On The Age Of Glass

What Is This?

[Bonus Track] Jean Is Gone