WEEKLY RADAR #10: TANGERINE

Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Ogni settimana vi racconteremo una band o un artista ‘nascosto’ che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…

Il trio alt pop di base a Los Angeles (ma sono nati a Seattle) di cui parleremo oggi si chiama Tangerine ed è formato dalle sorelle Marika e Miro Justad in compagnia del loro migliore amico Toby Kuhn. A dire il vero nella primissima formazione del 2012 c’era anche Ryan Baker, che poi però si è perso per strada. Il primo biglietto da visita è l’EP “Pale Summer”, composto da 4 brani che vedono richiami a colossi come Fleetwood Mac, Summer Camp e Beach House, mentre da li a poco tocca a “Radical Blossom EP”, che come brano portante ha la dolce e malinconica “Feel This Way” che ci porta su una spiaggia, al tramonto, con questo magico gusto ’60s.



L’anno dopo arriva “Behemoth!” EP, che consiste in sette canzoni dall’alto potenziale indie pop, ricco di sfumature e influenze. I nostri sanno essere tanto delicati quanto poi alzare i toni e i volumi, in bilico tra pulsioni quasi garage ma anche dream-pop o con richiami a gente come Velvet Undreground; la melodia, in ogni caso, non è mai lasciata per strada. Ecco una doppietta che mostra come le coordinate possano cambiare velocemente in casa Tangerine.





Nel febbraio del 2016 i nostri, diventati un trio intanto, danno alle stampe l’ottimo “Sugar Teeth” EP, in cui ci si muove sull’ onda (è proprio il caso di dirlo) surf-pop, con un mare che sa anche farsi bello mosso e vivace, ma anche con passaggi ricchi di sole e spensieratezza e della necessaria dolcezza. Ancora una volta i ritornelli sono coinvolgenti e micidiali! Difficile afferrare la vera natura e il sound definitivo di questi ragazzi, che davvero sono ricchi di idee e gusti musicali variegati. “Tender” è carica come una molla, con un forte lavoro chitarristico, mentre la canzone che da il titolo all’EP è decisamente più morbida. Tra Mac DeMarco, Dum Dum Girls, Secret Goldfish e un pizzico di power-pop: ecco, forse, il posto giusto per i Tangerine. Non è un caso se loro stessi si descrivono in modo decisamente variegato: “fusing rock n roll with R&B, 90s slacker rock and chart pop”, con Marika che ammette la sua passione per artiste come Mariah Carey, Brandy, Whitney Houston e Spice Girls, anche se la miccia iniziale con Toby fu la passione per Yeah Yeah Yeahs, the Strokes e i Velvet Underground.







In realtà, come sottoline la band stessa in qualche intervista, già in questo EP iniziano ad apparire profumi anni ’80 che saranno sempre più sviluppati nei brani successivi, una doppietta micidiale che inizia nell’agosto 2017 con “Sly Moon” e che si chiude in novembre con “Fever Dream”. Sopratutto quest’ultima è un delizioso synth-pop che ci rimanda dritti agli anni’ 80, ma entrambi i brani hanno delle melodie così zuccherose che ci s’innamora al primo ascolto, un vero e proprio tripudio pop. A questo punto non possiamo che sperare in un disco d’esordio nel 2018…il momento è arrivato!