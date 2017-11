I RADIOHEAD NON PRENDERANNO PARTE ALLA CEREMONIA DELLA LORO INTRODUZIONE ALLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Ieri i Radiohead hanno annunciato un concerto a Buenos Aires, Argentina, per il 14 aprile 2018 data che non è sfuggita ai più attenti.

Lo stesso giorno infatti a Cleveland si terrà la cerimonia di introduzione, tra le altre la loro, alla Rock and Roll Hall of Fame.

Non prenderanno parte alla cerimonia ha successivamente ufficializzato una fonte vicino alla band.

I Radiohead da tempo si erano dimostrati disinteressati a questa celebrazione, come espresso più volte in diverse interviste.

Ad inizio anno su Rolling Stone Jonny Greenwood archiviò la questione Hall Of Fame con un lapidario non me ne frega niente mentre Ed O’Brien non ci andò più leggero:

Non voglio essere scortese in merito alla Rock and Roll Hall Of Fame, per molte persone significa molto, ma culturalmente veramente non la capisco. Credo che sia la quintessenza dell’americanità

e ancora sempre il secondo chitarrista interpellato in merito da Esquire:

E’ nel nostro DNA essere un pò ambivalenti con le ceremonie e i premi. Non abbiamo grandi esperienze di questo tipo. Non voglio mancare di rispetto perchè chiaramente altri grandi artisti sono stati nominati. Ma onestamente non li capisco.