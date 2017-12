DOPPIETTA IN CASA MATINéE RECORDINGS: BUBBLEGUM LEMONADE E THE PERFECT ENGLISH WEATHER

Ottime notizie da casa Matinée Recordings che in questo finale del 2017 sta dimostrando una piacevole vitalità (il nuovo singolo dei Math and Physics Club e l’album dei Last Leaves, ex The Lucksmiths). Il primo colpo viene messo a segno con la pubblicazione del nuovo EP del duo di Brighton The Perfect English Weather. “English Winter” EP vede Simon e Wendy Pickles (secondo le note informative) vicini alle sonorità di band come St. Etienne piuttosto che i Popguns da cui provengono. Ascoltando i due brani, sul sito della Matiné, non si può non restare incantati dall’eleganza e dalla morbidezza pop della band. Da notare anche la presenza della cover dei Go-Betweens “Dust In Here”.

Ecco la tracklist:

1. Still

2. Christmas In Suburbia

3. Cold Out

4. Dusty In Here

Segnaliamo poi con piacere anche il ritorno degli ottimi scozzesi Bubblegum Lemonade, che si fanno prendere dallo spirito natalizio fin dal titolo del nuovo EP, “Laz Christmas”. La Matinée in questo caso, per definire il sound, cita il classico guitar pop della band, insieme a band come Beach Boys, Velvet Underground o al jangle della Postcard Records. Non manca nemmeno la cover di “Silent Night”!

Tracklist completa:

1. Number One For Christmas

2. No Room At The Inn

3. Sunflower In The Snow

4. At Christmas Time

5. New Year Or New York

6. Silent Night