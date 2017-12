L’ATTIMO FUGGENTE 27 NOVEMBRE 2017 (S08E11)

01. 5×7: Rosemary & Garlic – Take This Hand

02. 5×7: Chantal Acda – You Live Inside My Heart

03. 5×7: Cosmo Sheldrake – Mind of Rocks

04. 5×7: Tyler Burkhart – New Start (The Secret)

05. 5×7: Sound And Fury – It’s All Ok

06. The Occasional Flickers – A Sparrow

07. Spinning Coin – Money For Breakfast

08. The Keep Left Signs – Tomorrow

09. Verandan – A Pleasant View

Oldies, But Goldies: McCarthy – I Am A Wallet [Midnight Music 1987]

10. McCarthy – The Way Of The World

11. McCarthy – An MP Speaks

12. McCarthy – The Well Of Loneliness

13. I Am Oak – Field Studies

14. Dan Michaelson – Careless

15. Seamus Fogarty – Mexico

16. Nick Ellis – A Girl Called Desire

17. Claudio Conti- Old Clouds Fell

18. Spirit Fest – Hitori Matsuri

19. Garciaphone – Our Time To Spare

20. David Ahlen – In My Veins

21. Havenaire – Rabot

22. Balmorhea – Sky Could Undress (Jefre Cantu Ledesma rework)

23. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Tarentel – Two Sides of Myself Part One

5×7 – Cinque canzoni per una settimana:

La cinquina di questa settimana:

1. Nel 2015, grazie a Bandcamp ci siamo accorti di “The Kingfisher EP” del duo olandese Rosemary and Garlic, composto da Anne van den Hoogen e Dolf Smolenaers. Non siamo stati gli unici, evidentemente. Il loro album di debutto omonimo, infatti, uscirà il 12 gennaio per la prestigiosa Nettwerk. Il suono folk e avvolgente degli olandesi cattura efficacemente le emozioni di tutte e quattro le stagioni e la natura è un tema importante nei testi dell’album. L’eclettico approccio musicale dell’e.p. si trova anche nell’album, di cui “Take This Hand” è il secondo suggestivo estratto.

2. Una canzone nata nel 2013 dalla collaborazione con il musicista ambient Nils Frahm e mai prima pubblicata su nessun album, è il nuovo singolo di Chantal Acda. “Una storia da raccontare da sola, circondata dal silenzio invece che da altre canzoni” la definisce la musicista olandese di stanza in Belgio. Un brano tenero ed evocativo centrato intorno al pianoforte di Frahm e con la voce sognante della Acda che, come sempre, avvince ed eleva. Un regalo splendido da una delle nostre voci femminili più amate.

3. Cosmo Sheldrake, l’avventuroso cantautore londinese, che ha debuttato un paio di anni fa con l’e.p. “Pelican We”, è finalmente pronto per l’esordio sulla lunga distanza. L’album, “The Much Much How How and I” uscirà solo il 6 aprile, ma Sheldrake ha già rilasciato un paio di brani che promettono benissimo. Il secondo, “Mind Of Rocks”, che può vantare la coproduzione di Matthew Herbert e la collaborazione alla voce della giovane artista inglese Bunty, è una fantastica canzone dalla melodia malinconica e dal ritmo spezzato che raccoglie i suoni collezionati dal musicista in giro per il mondo, come i versi di pipistrelli panamensi registrati allo Smithsonian Tropical Research Institute, e dimostra tutto l’eclettico talento e il coraggio del giovane Cosmo.

4. Benché presenti la sua musica come “lo-fi indiegaze”, Tyler Burkhart trova piuttosto la propria ideale collocazione artistica in quella nutrita schiera di cantautori che affidano le proprie creazioni ad autoproduzioni casalinghe, distribuite attraverso canali digitali. Seguendo tale modalità di condivisione, il musicista di Lancaster, Pennsylvania, ha compilato due dischi nel corso degli ultimi due anni, mentre adesso sta cominciando a rivelare brani per un nuovo lavoro. “New Start (The Secret)” ne è un assaggio, dalle atmosfere ovattate, impreziosite da pregevoli rifiniture di chitarre e voce.

Lost days by Tyler Burkhart

5. È tutt’altro che un vezzo da “mappamondisti” andare alla ricerca di band e artisti provenienti da Paesi che possono considerarsi esotici, rispetto agli abituali contesti di produzione discografica. Lo è ancora meno quando si tratta di indie-pop e shoegaze, campi espressivi mai inariditisi – nemmeno negli anni in cui erano considerati recessivi – nel sud-est asiatico e in Cina. Proprio dalla Cina, veicolati dalla piccola etichetta locale specializzata Boring Productions, provengono Sound And Fury, le cui chitarre effettate e melodie agrodolci riescono a trasformare la loro megalopoli Chengdu in una cittadina industriale inglese di fine anni Ottanta.

Sprout by Sound and Fury

