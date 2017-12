JONATHAN WILSON ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “RARE BIRDS”. GUARDA IL VIDEO DI “OVER THE MIDNIGHT”.

Il cantante/cantautore/pluristrumentista/produttore di Los Angeles Jonathan Wilson (Father John Misty, Karen Elson, Conor Oberst) torna con il suo terzo album solista. L’album, intitolato Rare Birds, esce il 2 marzo su Bella Union e vede la collaborazione di Father John Misty, Lucius, Lana del Rey e il guru della musica New Age Laraaji.

Wilson condivide la prima traccia tratta dell’album, l’epica e romantica “Over The Midnight”, con un video diretto da Andrea Nakhla:

Nakhla dice del video: Volevo che le immagini facessero da specchio al paesaggio onirico della canzone, e le fantastiche animazioni 3D di Clara Luzian sono state una combinazione perfetta.

Wilson su “Over The Midnight”:

Volevo scrivere una canzone su un luogo sacro per gli amanti e ho chiamato questa destinazione, processo, stato d’animo o sensazione ‘Over The Midnight’”.

“Rare Birds” è stato prodotto da Jonathan Wilson con il tecnico Dave Ceminara nello studio di Wilson Fivestarstudios a Los Angeles. Nel 2018, si esibirà in oltre 100 show in tutto il mondo con Roger Waters, nel suo tour solista e nei festival.

“Rare Birds” esce il 2 marzo su Bella Union.

Tracklist di “Rare Birds”:

Trafalgar Square ^

Me

Over The Midnight

There’s a Light ^

Sunset Boulevard

Rare Birds ^

49 Hairflips *

Miriam Montague

Loving You +

Living With Myself #

Hard To Get Over

Hi Ho The Righteous

Mulholland Queen

^ backing vocals by Lucius

* backing vocals by Josh Tillman/Father John Misty

+backing vocals by Laraaji

# backing vocals by Lana Del Rey