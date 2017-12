8 E 9 DICEMBRE: GO DOWN FESTIVAL

8 E 9 DICEMBRE: GO DOWN FESTIVAL 14th Anniversary a Scorzè (VE) e Zero Branco (TV)

É giunto il momento di festeggiare i 14 anni di Go Down Records e sarà fatto in 2 serate in 2 location venete, vicine tra loro.

Venerdì 8 dicembre si parte dall’aperitivo musicale all’Altroquando di Zero Branco (TV) con in console Dj Henry, personaggio fondamentale della scena mod nazionale, e Dj Boogaloo Robert, deus ex machina dell’indimenticato locale veneto Magic Bus.

La serata entra nel vivo al Novak Club di Scorzè (VE) dove si esibiranno 5 band, su 2 palchi. Ad accendere i motori saranno i lombardi Blueriver con i loro riff aggressivi anni ’70. Con i Tundra il suono si spinge verso avanguardie stoner. Scariche ad alto voltaggio rock’n’roll dai Volcano Heat. Con The Sade si entra nei diabolici antri dell’hard rock. I punk-rocker Diplomatics a chiudere i live della prima serata. Ma la notte continua con i dischi di Dj Henry e del padrone di casa Boogaloo Robert.

Sabato 9 dicembre la festa torna all’Altroquando con i live show di 4 band. Qui il dominatore indiscusso sarà lo stoner, celebrato dai Meteor Chasma, i Temple Of Deimos ed i Return From The Grave. Unica concessione, la virata psichedelica dei Mother Island.

Occhi aperti anche alla compilation che celebra proprio le band presenti all’anniversario. Compilation che trovate in free download a questo link.

Ecco il programma nel dettaglio:

Venerdì 8 dicembre

dalle 18.30 alle 21.00

location: ALTROQUANDO

Dj set:

Enrico Lazzeri (aka Dj Henry) + Roberto Boogaloo Robert

Ingresso libero

dalle 21.30 alle 4.00

location: Novak (2 palchi)

Line up:

Blueriver ★ Tundra ★ Volcano Heat ★ THE SADE ★ DIPLOMATICS

Dj set:

Enrico Lazzeri (aka dj Henry) + Roberto Boogaloo Robert Faggian

Ingresso 10 euro

Sabato 9 dicembre

dalle 21.00 alle 2.00

location ALTROQUANDO

Line up:

Meteor Chasma ★ Temple Of Deimos ★ “Return from the Grave” ★ Mother Island

Dj set: Go Down Records

Ingresso 8 euro