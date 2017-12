I BUFFALO TOM ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM “QUIET AND PEACE” IN USCITA A MARZO 2018

I Buffalo Tom recentemente concluso il tour interamente sold out sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, in occasione del 25esimo anniversario del loro album capolavoro “Let Come Over”, hanno appena annunciato l’uscita del loro ultimo lavoro.

Si intitola “Quiet and Peace” ed esce il prossimo 2 marzo su Scrawny/Schoolkids Records.

La band composta dal trio Bill Janovitz (voce e chitarra), Chris Colbourn (basso e coro) e Tom Maginnis (batteria), ha realizzato un album con undici canzoni alla ricerca di nuovi territori emozionali come nei brani “All Be Gone”, “Overtime”, “Roman Cars”, “Freckles” e “Catvmouse”.

Primo estratto “All Be Gone”:

Il nuovo album, che arriva dopo “Skins” del 2011, è stato mixato da John Agnello (Kurt Vile, Sonic Youth, The Hold Steady) e prodotto, per la prima volta, dal concittadino David Minehan (Neightborhoods).

Per questo album, ho voluto far conoscere a Chris e Tom gli studi Woolly Mammoth, a Waltham in Massachussets, di proprietà di Dave ha detto Janovitz

Dave è una leggenda locale – per aver fondato i Neightborhoods quando era un ragazzo e per aver continuato a suonare nei The Replacement e con la band di Paul Westerberg solista — ed è un ragazzo tremendamente gentile. I Woolly studios mi ricordano molto qualcosa che amo, qualcosa di molto rilassante, studi con vibrazioni positive come il vecchio Fort Apache di Boston o come o il Dreamland Studio di Woodstock. Quelle stanze sono responsabili di tre delle nostre prime quattro registrazioni, così come altre dozzine di progetti. Raramente puoi sentirti come se fossi in uno studio di registrazione a guardare l’orologio e basta, questi sono luoghi in cui sei circondato da collezioni di chitarre invidiabili, amplificatori e molto altro.

Tracklist:

01. All Be Gone

02. Overtime

03. Roman Cars

04. Freckles

05. CatVMouse

06. Lonely Fast and Deep

07. See High The Hemlock Grows

08. In The Ice

09. Least That We Can Do

10. Slow Down

11. The Only Living Boy in New York