ROSTAM BATMANGLIJ è TORNATO NEI VAMPIRE WEEKEND

Ottime notizie in casa Vampire Weekend. Il cantante Ezra Koenig ha affermato che Rostam Batmanglij è tornato a collaborare con la band (che aveva lasciato nel gennaio 2016) per la realizzazione del nuovo album, ancora senza una data d’uscita ma previsto per il 2018.

La chimica di sempre sembra essere tornata: “We’re working on some songs in the exact same way we’ve always worked, We have some stuff that we started a pretty long time ago”.

Alla produzione è confermata la presenza del produttore delle HAIM, ovvero Ariel Rechtshaid, il cui contributo pare piuttosto importante ed incisivo. Dalla frase di Ezra: “I’ve always really had a thing for really simple forms of folk music, whether it’s like Irish ballads or old-school country. I just like simple songs“, si potrebbe intendere che il disco possa prendere una piega “folk”. Staremo a vedere.