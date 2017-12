THIS IS ENGLAND ARRIVA AL CIRCOLO OHIBò DI MILANO A GENNAIO 2018

Pensiamo che i nostri lettori conoscano bene This Is England. Un film – vincitore del Best Film al British Independent Film Awards del 2006 e dell’Alexander Korda Award per il Best British Film ai British Academy Film Awards del 2007 – e una serie – vincitrice del Best Mini Series ai BAFTA Television Awards del 2012 e di ben tre premi ai BAFTA Television Awards del 2016 (Best Mini Series, Supporting Actress per Chanel Cresswell e Director per Shane Meadows): un cult per tutti gli amanti della sottocultura skinhead e del revival della scena mod britannica, senza dimenticare la rave culture, punto focale di TIE ’90.

Per la prima volta in Italia, la ‘Official Club Night‘ di This Is England sarà al Circolo Ohibò per una notte con il dj set degli attori Thomas Turgoose (vincitore del Most Promising Newcomer Award ai British Independent Film Awards del 2006) e Andrew Ellis.

This is England THE OFFICIAL CLUB NIGHT

ft. Thomas Turgoose (Shaun) & Andrew Ellis (Gadget) DJ set

Warm up: Carlo Villa (Karmadrome indie-night) || Depo

Official partner: Karmadrome indie-night

6 GENNAIO 2018

Circolo Ohibò – Milano

Via Brembo, ang. Via Benaco, 1 (Milano)

Apertura porte ore 21:00

Ingresso in cassa 10€ + tess. ARCI

Prevendite:

– dalle 13:00 del 17/11 per 24h >> 50 early bird a 5€ + tess. ARCI

– dalle 13:00 del 18/11 >> 10€ + tess. ARCI

Link prevendite >> http://bit.ly/2irlyFK