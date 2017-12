ASCOLTA IL MIXTAPE SPERIMENTALE NATALIZIO CHE PAUL MCCARTNEY REALIZZò PER I BEATLES NEL 1965

Nel Natale del 1965 Paul McCartney realizzò, segretamente, un mixtape ‘domestico’ come regalo ai suoi compagni di band John, George e Ringo.

L’album, stampato in solo 3 copie, andò quasi subito perduto… fino ad oggi.

L’autore Richie Unterberger raccontava di questa misteriosa produzione nel libro “The Unreleased Beatles: Music and Film”:

Per anni, è stato noto che Paul McCartney avesse registrato in casa,intorno al Natale del 1965, un album da regalare agli altri Beatles. Presumibilmente, includeva canto, recitazioni, sketches e ne furono stampate solo tre copie, una per John, George e Ringo. In un’intervista del 1995 con Mark Lewisohn, Paul lo confermò in dettaglio, spiegando: “Sì, è vero. Avevo due registratori Brenell installati a casa, sui quali realizzavo registrazioni sperimentali e loop di nastri, come quelli di “Tomorrow Never Knows”. E una volta messo insieme qualcosa di pazzo lasciavo il campo agli altri Beatles, un cosa divertente che potevano suonare fino a tarda sera. Era solo qualcosa da fare in compagnia…

McCartney, sempre nel libro, rivela:

Si intitolava “Unforgettable” ed iniziava con Nat ‘King’ Cole che canta “Unforgettable”, poi entravo io come annunciatore…

e ancora

Era come il programma di una rivista: pieno di strane interviste, musica sperimentale, loop di nastro, alcune tracce che sapevo che gli altri non avevano ascoltato, era solo una raccolta di cose strane. Ho portato il nastro nello studio di Dick James e mi hanno tagliato tre dischi di acetato. Sfortunatamente, la qualità di questi dischi è stata tale che si sono consumati mentre li suonavi per un paio di settimane, si sono logorati. C’è probabilmente un nastro da qualche parte, però.

Ora questo prezioso bootleg è riemerso e possiamo ascoltarlo qui: