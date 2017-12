TRACK: HAVE YOU EVER SEEN THE JANE FONDA AEROBIC VHS?

Con un album in uscita a Gennaio, gli eclettici finlandesi Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? ci presentano un nuovo estratto – “Bambi Act” – che si consuma in meno di due minuti. Nuovo concentrato di un non meglio definito bubblegum-punk, il pezzo si muove tra ritornelli martellanti e una sezione ritmica ai confini con tra garage e psichedelica.

Ascoltalo qui, e segna il 19 Gennaio 2018 in rosso sul calendario: “Jazzbelle 1984/1988” é in uscita sotto VILD in quel giorno.