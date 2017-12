DAVID BYRNE: IL NUOVO TOUR SOLISTA E GLI SPOILER SUL NUOVO DISCO CHE ESCE A MARZO

Nei giorni scorsi David Byrne ha annunciato una serie di date live negli USA in Marzo 2018 alle quali seguiranno alcune apparizioni ‘festivaliere’ in sud America (Lollapalooza Cile e Argentina) e Europa (Inmusic Festival di Zagabria e Roskilde in Danimarca).

Se si esclude il tour del 2012 condiviso con St. Vincent in supporto del loro disco collaborativo “Love This Giant” (leggi la nostra recensione) si tratterebbe della prima serie di live che l’artista americano conduce in solitario dal 2009.

I concerti saranno l’occasione per ascoltare brani dei Talking Heads e alcune anticipazioni dal nuovo disco atteso a Marzo 2018 e saranno, a detta dello stesso Byrne, i più ambiziosi dai tempi di “Stop Making Sense” film nel quale Jonathan Demme cattura un incendiario live dei Talking Heads all’ Hollywood Pantages nel 1983.

A small # of east coast shows! We’ll be doing some new songs, & many others that will, I assume, be familiar. I’m excited. This is the most ambitious show I’ve done since the shows that were filmed for Stop Making Sense, so fingers crossed. Info @ https://t.co/B8YgcnekRv pic.twitter.com/ehQ41X1MyD

— DavidByrne.com (@DBtodomundo) December 12, 2017