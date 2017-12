THE 1975: RENDONO NOTO UN LIVE DEL DICEMBRE 2016

Massimo risultato con il minimo sforzo per i The 1975, che dopo tante anticipazioni e segnali sul fatto che prima della fine dell’anno avrebbero potuto pubblicare qualcosa, oggi hanno reso noto un live (disponibile non in formato fisico ma solo in MP3) “DH00278”, registrato a Londra il 16 dicembre 2016.

Il tour è ovviamente quel loro del loro ultimo album “I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It” uscito nel febbraio del 2016.

Speravamo in qualcosa di nuovo, ma, accontentiamoci pure del live, acquistabile a questo link: https://store.dirtyhit.co.uk/*/*/DH00278/5QXA0000000