I-DAYS 2018: IL 24 GIUGNO ARRIVANO I QUEENS OF THE STONE AGE E THE OFFSPRING

Si arricchisce il cast di I-DAYS 2018 all’Area Expo – Experience Milano, dopo l’annuncio dei Pearl Jam, The Killers e Liam Gallagher, si aggiunge lo straordinario appuntamento del 24 giugno con il meglio del rock internazionale: Queens Of The Stone Age e The Offspring. Un’occasione unica e da non perdere per vederli insieme in Italia, in esclusiva solo per il festival milanese.

Queens Of The Stone Age + The Offspring

domenica 24 giugno @ I-Days 2018 Milano

Area Expo – Experience Milano

Prezzo Biglietti:

Posto Unico: 40,00 Euro + 6,00 Euro ddp = 46 Euro

Pit: 45,00 Euro + 6,75 Euro ddp = 51,75 Euro

VIP I-DAYS Party – Queens Of The Stone Age + The Offspring:

45,00 Euro + 6,75 Euro ddp + 250,00 Euro = 301,75 Euro