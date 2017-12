RICCHE NOVITà (ANCHE INEDITI!) IN ARRIVO PER I 50 ANNI DEI LED ZEPPELIN?

Robert Plant (voce, armonica), Jimmy Page (chitarre), John Paul Jones (basso, tastiere) e John Bonham (batteria, percussioni), sappiamo tutti di chi stiamo parlando, ovviamente dei Led Zeppelin, gruppo musicale britannico formato nel 1968, considerato tra i grandi innovatori del rock, giusto per dire il primo complimento che ci passa per la testa.

Non ci sono reunion in previsione, ma l’anno prossimo saranno i 50 anni della band e Jimmy Page promette fuochi d’artificio per celebrarli in modo degno: “There’ll be Led Zeppelin product coming out, for sure, that people haven’t heard, because I’m working on that. Next year will be the 50th year, so there’s all manner of surprises coming out“. Si parla quindi di materiale inedito a cui lo stesso Page sta già lavorando.

Qualcosa bolle in pentola, attendiamo fiduciosi…