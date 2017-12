In primis lasciatemi dire che mettere i cari Stay di Barcellona nella sezione Brand New è una bella forzatura, lo ammetto. Qui si sta parlando di veterani spagnoli in giro dal 2005, che hanno già inanellato una buonissima serie di album ed EP, più un bel po’ di live anche in Inghilterra e nel resto dell’Europa.

Guitar pop che guarda alla popedelia, agli anni ’60 e ai Beatles più lisergici. Nell’ultimo disco “The Mean Solar Times” del 2016 c’era la mano di Owen Morris in cabina di regia e anche la comparsata del buon Andy Bell in un paio di brani. Giusto per dire che anche i fans degli Oasis sono avvertiti quando si parla degli Stay, così come è bene che si mettano sull’attenti anche i devoti di Kula Shaker e Tame Impala.

Ora, via Fruits de Mer Records, esce “Always Here” EP, che parte forte con l’accattivante “Always Here”, dalla melodia rigogliosa e flower-pop. Poi c’è spazio per ben 3 cover più che ideali per gli Stay: “Rock and Roll Woman” dei Buffalo Springfield, “Where Have All The Good Times Gone” dal repertorio dei The Kinks e “Every Christian Lion Hearted Man Will Show You” dei Bee Gees. Ecco poi il jangle-pop perfetto e solare di “You Know It’s Right” che vede proprio la partecipazione di Andy Bell e ditemi se non pare uscire dalla penna dei Teenage Fanclub più ispirati!

Morale della favola, con questi ragazzi non si sbaglia mai!