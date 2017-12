NOEL ALLONTANA LA REUNION DEGLI OASIS E PUNZECCHIA I GUNS N’ ROSES

Forse è inevitabile, essendo alla vigilia di Natale, parlare di Noel Gallagher. L’ex chitarrista degli Oasis, ora (felice) solista allontana ancora una volta le voci su possibili reunion e anzi, ci mette un po’ di pepe, come sa fare, nel punzecchiare un’altra band che invece dalla reunion sta raccogliendo folle oceaniche e consensi.

In una chiacchierata con ‘Music Feeds’ è significativo un passaggio: “Well I’ve conquered the world enough, I’ve got enough money. In fact I’ve got too much fuckin’ money. Do you want some? I’ll send you some. How much do you want? I don’t need any more glory, I don’t need to be a stadium rocker anymore, I did it when I was in my 20s and 30s and 40s and I was good at it. I don’t particularly want to be a stadium rocker when I’m 50, I think it’s undignified“. Il buon Noel sembra aver trovato la pace dei sensi e non si vede più, a una certa età, aizzatore di folle in uno stadio, magari ripescando vecchi classici. La frase finale, “penso sia ‘senza dignità'” è piuttosto chiara.

L’intervistatore cerca di smuovere Noel parlandogli dei Guns N’ Roses e di come la loro reunion stia andando bene. Noel non si fa prendere in contropiede: “Well, if Axl Rose or Slash or any of those guys were as good as me, they wouldn’t fuckin’ be in Guns N’ Roses“. Morale della favola, sono unico e unico resto.