TRACK: THE GALLERYS It’s Up To You

Avevamo conosciuto questi 3 ragazzi di Kent grazie all’ EP “Paisley”. Si chiamano The Gallerys e pagano un tributo altissimo a un sound made in UK al 100%, che si rifà ai grandi classici come The Who, Oasis e The Jam, senza dimenticare tutto quel gusto melodico e pop che arrivava dall’Inghilterra negli anni ’90.

Al momento non hanno ancora un’etichetta, ma siamo sicuri che questo nuovo EP “It’s Up To You” attirerà su di loro le attenzioni giuste. Il brano che vi proponiamo è la title track e subito si nota la cura per le voci e le melodie, classiche e inconfondibili. Ma non pensiate che gli altri 2 brani viaggino su livelli più bassi, anzi.

Bene così ragazzi!