VIDEO: YONAKA

Sono insieme dal 2014 questi Yonaka (si legge ‘Yoh-nuh-kuh’) di Brighton e come dicono loro stessi, la definizione esatta per il loro sound è “dark alt pop with heavy riffs“. Un po’ di brani apripista (tra tutti segnaliamo il rumoroso “Drongo”) e poi ecco l’EP “Heavy” che li mostra sempre più consapevoli dei propri mezzi, con l’NME che inizia a puntare gli occhi su di loro, lodando i loro concerti, trovando dei buoni riferimenti e posizionando la band tra la sensibilità pop dei No Doubt e la carica rabbiosa dei Queens Of The Stone Age.

“The EP is like a buffet” dice il chitarrista George Edwards “There’s just a little something for everyone”, come a dire che ce n’è per tutti i gusti.

Ecco il video di “Bubblegum” che apre l’Ep: