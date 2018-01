VIDEO: SUFJAN STEVENS

Sufjan Stevens condivide il video di “Mystery of Love” brano scritto per la colonna sonora di “Call Me By Your Name” film diretto dall’italiano Luca Guadagnino.

Il video raccoglie scene originali del film e girato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli:

I brani composti da Sufjan Stevens per la colonna sonora di “Call Me By Your Name” sono in totale tre: oltre “Mystery of Love” in setlist troviamo l’altro inedito “Visions of Gideon” e il remix di “Futile Devices”, brano contenuto in “Age Of ADZ”, ad opera di Doveman.