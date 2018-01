DAVID BYRNE SVELA TUTTI I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO. ASCOLTA IL PRIMO BRANO ESTRATTO.

Il nuovo disco di David Byrne, il primo dopo dal 2004 (anno di “Grown Backwards”) uscirà il prossimo 9 marzo su etichette Todomundo/Nonesuch.

“American Utopia” nasce dalla collaborazioe con i produttori Brian Eno e Rodaidh McDonald (The xx, King Krule) e vanta collaboratori del calibro di Oneohtrix Point Never, Jam City, Doveman, Jack Peñate e molti altri.

“Everybody’s Coming to My House”, composta insieme a Eno è il primo estratto in streaming:

ecco la tracklist:

01 I Dance Like This

02 Gasoline and Dirty Sheets

03 Every Day Is a Miracle

04 Dog’s Mind

05 This Is That

06 It’s Not Dark Up Here

07 Bullet

08 Doing the Right Thing

09 Everybody’s Coming to My House

10 Here

questa invece la copertina: