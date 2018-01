LANA DEL REY CONFERMA CHE I RADIOHEAD LA PORTERANNO IN TRIBUNALE CON L’ACCUSA DI PLAGIO

Come vi abbiamo anticipato ieri da alcuni giorni i legali dei Radiohead sono al lavoro per tutelare i propri clienti da un probabile caso di plagio.

Secondo il quintetto di Oxford (a dire il vero ascoltando le 2 tracce la somiglianza sembra chiara un pò tutti) “Get Free” brano conclusivo di “Lust For Life”, pluripremiato disco di Lana Del Rey è troppo simile, a “Creep” pezzo tra i più noti dei Radiohead uscito nel 1993 e contenuto nell’album “Pablo Honey”.

La possibilità di un azione legale e successivo ricorso ad un tribunale che fino a poche ore fa sembrava solo una ipotesi pare invece essere passaggio obbligato come confermato dalla stessa Lana Del Rey in un tweet pubblicato ieri in tarda serata.

La cantante non solo conferma la notizia ma svela anche alcuni dettagli di un primo tentativo di accordo sulla base di royalties, contrattazione che però a quanto pare è naufragato di fronte alle richieste dei legali della band inglese.

Ecco cosa dichiara la Del Rey:

I rumours sul procedimento legale sono veri. Sebbene io sappia che la mia canzone non è ispirata a “Creep” i Radiohead pretendono il 100% delle royalties. Nei mesi scorsi abbiamo offerto il 40% ma loro accettano solo il 100%. I loro avvocati sono irremovibili, quindi andremo di fronte ad una corte.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

