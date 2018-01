A FEBBRAIO NUOVO ALBUM PER FISCHERSPOONER: IL PRODUTTORE è MICHAEL STIPE

E’ stata decisamente lunga l’attesa per il nuovo lavoro di Fischerspooner, il duo electroclash fondato nel 1998 a New York, ma ora “Sir” è stato annunciato. Il nuovo album (seguito di “Entertainment” del 2009) uscirà il 16 febbraio via Ultra Records con un produttore d’eccezione, ovvero Michael Stipe, che si vedrà “aiutato” anche da BOOTS, mentre Stuart White e Andy LeMaster si occuperanno del mix finale.

Casey Spooner è entusiasta del produttore: “Michael Stipe mi ha incoraggiato ad essere più emotivamente connesso e ad avere fiducia nella mia voce. Ha anche voluto fortemente una voce più grezza nella produzione finale. Mi ha insegnato nuovi modi di creare melodia e testi. E’ stato più di un produttore. Un mentore e un grande amico che mi ha guidato in momenti difficili. Questo album è un documento di quell’esperienza“.

Ad anticipare l’album c’è “Togetherness” che vede il featuring di Caroline Polachek.

Ecco la tracklist completa:

1. Stranger Strange

2. TopBrazil

3. Togetherness ft. Caroline Polachek

4. Everything Is Just Alright

5. Have Fun Tonight

6. Discreet

7. Strut

8. Get It On

9. I Need Love

10. Butterscotch Goddam ft. Johnny Magee

11. Dark Pink

12. Try Again ft. Andy LeMaster

13. Oh Rio ft. Holly Miranda