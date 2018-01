THE BREEDERS IL NUOVO DISCO E 2 DATE IN ITALIA A GIUGNO 2018

THE BREEDERS IL NUOVO DISCO E 2 DATE IN ITALIA A GIUGNO 2018

Oggi, le Breeders annunciano tutti i dettagli del tanto atteso quinto album.

Intitolato “All Nerve” e contenente il recente singolo “Wait in the Car”, il nuovo album verrà pubblicato il 2 marzo 2018 su 4AD, distribuzione Self.

Track title in ascolto:

“All Nerve” riunisce i membri Kim e Kelley Deal, Josephine Wiggs e Jim Macpherson, la line-up dietro all’iconico album, vincitore del disco di platino, “Last Splash”. Il quartetto è tornato sui palchi nel 2013 per celebrare il ventesimo anniversario dell’album. Il nuovo lavoro è stato registrato a Candyland, Dayton, Kentucky, con Mike Montgomery; all’ Electrical Audio, Chicago, con Steve Albini e Greg Norman; e con Tom Rastikis al Fernwood Studios, Dayton, Ohio. L’artwork è opera di Chris Bigg, che lavora con i The Breeders dalla pubblicazione del loro primo album “Pod”.

We’re thrilled to announce that The Breeders (@thebreeders) will release their fantastic new album, ‘All Nerve’, on 2nd March 2018. Pre-order here: https://t.co/BkGGyM63Td. pic.twitter.com/rnuazh7TlU — 4AD (@4AD_Official) January 9, 2018

“All Nerve” verrà pubblicato su CD, in edizione standard su vinile nero, in edizione limitata su vinile arancione (solo negli store indipendenti) e in digitale. I clienti dello store della 4AD hanno anche l’opportunità di preordinare l’album con l’aggiunta del singolo Wait in the Car 7”, fino ad esaurimento scorte. Questa edizione limitata in vinile rosso, contiene la cover “Joanne” di Mike Nesmith. Per maggiori informazioni, visita 4ad.com/store.

“All Nerve” tracklist:

1. Nervous Mary

2. Wait in the Car

3. All Nerve

4. MetaGoth

5. Spacewoman

6. Walking with the Killer

7. Howl at the Summit

8. Archangel’s Thunderbird

9. Dawn: Making an Effort

10. Skinhead #2

11. Blues at the Acropolis

Inoltre la storica band americana torna finalmente in Italia a giugno per due date:

05 giugno 2018 – Ferrara – Cortile Estense – Ferrara Sotto Le Stelle

Inizio live: 21,00

Biglietto: 20 euro +d.p.

Prevendite disponibili dall’11 gennaio:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Vivaticket – www.vivaticket.it – 892.234

Do It Yourself – www.diyticket.it – 892.369

06 giugno 2018 – Milano – Santeria Social Club

apertura porte:19,30

inizio concerti: 20,15

Biglietto: 22 euro +d.p.

Prevendite disponibili dall’11 gennaio:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101