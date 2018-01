DATA UNICA ITALIANA A MARZO PER DENT MAY

È dal 2009 che Dent May conquista il cuore dei suoi fan, con la sua aria disincantata da cantante di piano bar: il suo primo album è una delizia per tutti gli appassionati di musica, pubblicato dalla Paw Tracks, l’etichetta degli Animal Collective, e dal titolo “The Good Feeling Music of Dent May & His Magnificent Ukulele”. A questo primo disco, sono seguiti altrui due album, “Do Things” del 2012 e “Warm Blanket” del 2013, che lo hanno portato a viaggiare in tutto il mondo dall’Europa alla Cina: un grande viaggio per il cantautore del Mississippi ma che vive a Los Angeles, durante il quale ha avuto l’occasione di lanciare la sua hit natalizia “I’ll Be Stoned for Christmas”.

Un lungo silenzio discografico che viene finalmente interrotto nel 2017 con l’uscita di “Across the Multiverse”, definito dalla stampa specializzata un “viaggio interstellare di proporzioni mitiche”.

Brian Wilson, Van Dyke Parks e Harry Nilsson, il pop raffinato degli anni ’60 riecheggiano nello stile che Dent May assume nel suo ultimo lavoro in studio. Pianoforte e strumenti a corda. Synth e duetti (Frankie Cosmos collabora al singolo che lancia il nuovo album). Uscito lo scorso 18 agosto per Carpark Records, Dent May arriva con il suo live in Europa e in Italia per presentare il suo ultimo lavoro in studio.

Dent May sarà, domenica 11 marzo, al mattatoio di Carpi (Mo), attendiamo ancora i prezzi per la serata.