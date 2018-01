WOLF ALICE ALL’ I-DAYS 2018 ASSIEME A QUEENS OF THE STONE AGE E THE OFFSPRING

In questi giorni si fa un gran parlare dei Wolf Alice, sopratutto per via del loro sold out milanese e della disperata ricerca di un biglietto per vedere all’opera una delle formazioni di indie-rock più quotate in UK. La loro cresciata, con solo due album, è fortissima e la conferma arriva anche dalle numerose date che sempre più si aggiungono al tour di “Visions Of A Life”.

E’ di oggi la notizia che i Wolf Alice si aggiungono alla line up dell’ I-Days (Area Expo) a Milano, il 24 giugno insieme a Queens of the Stone Age e The Offspring.



I biglietti si trovano a questo link: https://idays.it/it/ tickets#qotsa