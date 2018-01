ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DEI SUUNS “WATCH YOU, WATCH ME”

Cominciamo a saperne di più del nuovo album dei Suuns “Felt” (atteso per il 2 marzo via Secretly Canadian) con l’ascolto del singolo “Watch You, Watch Me”. Il cantante/chitarrista Ben Shemie definisce il nuovo disco come “più sciolto e meno freddo, quasi più spaccone“, mentre il batterista Liam O’Neill, parlando del processo di scrittura e registrazione lo ha descritto come “diverso dal solito ed eccitante“.

Ecco la tracklist completa:

Look No Further

X-ALT

Watch You, Watch Me

Baseline

After the Fall

Control

Make It Real

Daydream

Peace and Love

Moonbeams

Materials