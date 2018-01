“MA ERO GIà INDIETRO” è IL SINGOLO DEI FLUXUS CHE ANTICIPA L’IMMINENTE NUOVO ALBUM

I Fluxus, guidati da Franz Goria, stanno per tornare.

La storica punk band torinese annuncia un nuovo album, che s’intitola “Non si sa dove mettersi”, che uscirà l’8 febbraio. È un grande e atteso ritorno, a ben 17 anni dal loro ultimo disco, l’omonimo “Fluxus” (2001).

La band è molto chiara sul senso del disco: “Il titolo “Non si sa dove mettersi” è una citazione degli Stormy Six ed è una frase che riassume bene la situazione. Non si sa dove mettersi, c’è una mancanza di posto. È una descrizione della dimensione in cui ci troviamo tutti. È come se ti fossi alzato un attimo e ti avessero preso il posto in cui stavi prima, un po’ come il gioco delle sedie.”

Ma ero già indietro by FLUXUS

I Fluxus, nati nel 1991 a Torino, pubblicano il loro primo disco nel 1994/95 il cui titolo “Vita in un pacifico nuovo mondo” è preso in prestito dalla rivista “La Torre di Guardia” distribuita dai testimoni di Geova.

Nel 1996, insieme a Marco Mathieu e Tax Farano (Negazione) e con la produzione artistica di Iain Burgess (Big Black, Tar, Mega City Four) pubblicano l’album “Non Esistere”. Che ad oggi non esiste più in quanto le copie restanti dalle vendite non pagate dall’allora produttore esecutivo vennero in seguito date al macero dal distributore Self che le custodiva in magazzino. E’ il disco più raro.

Nel 1998 esce per le edizioni de il Manifesto “Pura Lana Vergine”, mentre il disco omonimo “Fluxus” viene pubblicato nel 2001. 2014, dopo 9 anni di pausa, i Fluxus tornano a suonare insieme e dopo due uniche date dal vivo decidono di registrare un nuovo disco. Le registrazioni in presa diretta del nuovo disco sono state completamente autoprodotte.

Viene stampato un vinile a tiratura limitata (300 copie numerate).