“MAY YOUR KINDNESS REMAIN” è IL NUOVO DISCO DI COURTNEY MARIE ANDREWS. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

La cantautrice country-folk americana Courtney Marie Andrews annuncia il nuovo disco “May Your Kindness Remain” in uscita il prossimo 23 marzo su etichetta Loose in Europa e Fat Possum negli States.

Dopo la premiere di NPR la title-track è ora in ascolto:

“May Your Kindness Remain”, che arriverà solo un anno dopo l’ottimo “Honest Life” (2017), è prodotto da Mark Howard (già a lavoro con Lucinda Williams, Bob Dylan, Emmylou Harris, Tom Waits), e registrato in soli 8 giorni in una casa trasformata in studio di registrazione in L.A.

“May Your Kindness Remain” tracklist:

1. May Your Kindness Remain

2. Lift The Lonely From My Heart

3. Two Cold Nights In Buffalo

4. Rough Around The Edges

5. Border

6. Took You Up

7. This House

8. Kindness Of Strangers

9. I’ve Hurt Worse

10. Long Road Back To You

I'm heading out on tour with the band starting in March! New North American dates on sale Friday. Find all dates and ticket links at https://t.co/pp0yv0r4Fx + preorder new album May Your Kindness Remain at https://t.co/RDPIO7oprL #mayyourkindnessremain pic.twitter.com/era1sZ8610 — CourtneyMarieAndrews (@courtneymamusic) January 10, 2018

Courtney Marie Andrews sarà live in Europa per una serie di date che non prevede al momento l’Italia:

Gennaio 31—Glasgow, U.K.—O2 ABC

Febbraio 3—Oxford, U.K.—St. Barnabas Church

Febbraio 4—Guildford, U.K.—The Keep (matinee show)

Febbraio 4—Guildford, U.K.—The Keep (late show)

Aprile 12—Copenhagen, Denmark—Vega

Aprile 13—Berlin, Germany—Privatclub

Aprile 14—Amsterdam, Netherlands—Bitterzoet

Aprile 15—Cologne, Germany—Studio 672

Aprile 16—Brussels, Belgium—AB Club

Aprile 18—Leeds, U.K.—Brudenell Social Club

Aprile 19—Edinburgh, U.K.—Summer Hall

Aprile 20—Dublin, Ireland—Whelan’s

Aprile 21—Liverpool, U.K.—Arts Club

Aprile 22—Manchester, U.K.—Gorilla

Aprile 23—Brighton, U.K.—Komedia

Aprile 24—London, U.K.—Islington Assembly Hall

Aprile 26—Paris, FR—Petit Bain