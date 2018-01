VIDEO: FOR TRACY HYDE

Girovagando su Internet si arrivano a fare delle scoperte deliziose in ambito pop, sopratutto da una realtà non molto conosciuta e facile da cogliere nella sua interezza come quella giapponese. I For Tracy Hyde vengono da Tokio e sulla loro pagina Facebook si dicono influenzati da “Galileo Galilei/Ride/The Stone Roses/Neon Indian/Future Screens/Art-School/The Novembers/The 1975/Flipper’s Guitar/The Pains Of Being Pure At Heart/DIIV“, insomma tutte quelle band che anche a noi di IFB piacciono assai.

Andando a scoprire un po’ la band veniamo a scoprire che nel 2014 sono usciti un paio EP e che un titolo di un loro brano è “Her Sarah Records Collection”, e noi a questo punto già li veneriamo e amiamo. La canzone in questione si trova sull’album “Film Bleu” del 2016, mentre il scondo album “He(r)art” contiene la traccia di cui vi mostriamo il video. Sicuramente il disco è ricco ed eterogeneo nella sua interezza (sono ben 17 canzoni) ma alcuni brani sono davvero una perla in ambito guitar-pop, con ritornelli immediati e alcune melodie da pelle d’oca immediata. Ascoltare questa “Underwater Girl” per credere.