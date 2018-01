JOHN BRAMWELL (I AM KLOOT) SVELA IL SUO NUOVO SINGOLO “FROM THE SHORE”

Mentre attendiamo la nuova fatica degli I Am Kloot (per la quale ci potrebbe volere ancora molto tempo), potremmo piacevolmente far passare il nostro tempo ascoltando l’imminente esordio solista del leader della formazione di Manchester, John Bramwell, ovvero “Leave Alone The Empty Spaces”, atteso per il 2 febbraio e anticipato da questa deliziosa “From The Shore” (prima c’era stata “Who Is Anybody”).

“Leave Alone The Empty Spaces” è stato ispirato dai viaggi di John in giro per il Regno Unito e l’Europa, in cui si è esibito in più di 300 concerti come solista. Viaggiando solo con il suo cane Henry, il cantante ha sviluppato il suo spirito di libertà, indipendenza, avventura e perché no, anche di solitudine. Tutto questo è confluito nel suo album.