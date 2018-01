JONNY GREENWOOD: ASCOLTA LA COLONNA SONORA DA LUI CURATA DEL FILM “PHANTOM THREAD”

Jonny Greenwood pubblica oggi in digitale la colonna sonora del film di Paul Thomas Anderson “Phantom Thread” via Nonesuch. La pubblicazione in CD è prevista dal 9 febbraio, mentre quella in vinile sarà disponibile dal 21 aprile.

“Phantom Thread” segna la quarta collaborazione del chitarrista con Anderson, dopo “There Will Be Blood”, “The Master”, and “Inherent Vice”.

Greenwood ha ammesso che le sue influenze più grandi in questa composizione sono stati Nelson Riddle e il Bach interpretato da Glenn Gould, con una grande curiosità per i dischi jazz ricchi di partiture orchestrali. Non a caso il chitarrista si avvale anche di un’orchestra di 60 elementi, che però non sempre emerge prepotente nelle composizioni.

Phantom Thread racklist:

01. Phantom Thread I

02. The Hem

03. Sandalwood I

04. The Tailor of Fitzrovia

05. Alma

06. Boletus Felleus

07. Phantom Thread II

08. Catch Hold

09. Never Cursed

10. That’s as May Be

11. Phantom Thread III

12. I’ll Follow Tomorrow

13. House of Woodcock

14. Sandalwood II

15. Barbara Rose

16. Endless Superstition

17. Phantom Thread IV

18. For the Hungry Boy