SUNFLOWER BEAN: NUOVO SINGOLO E NUOVO ALBUM IN ARRIVO

I Sunflower Bean rendono nota “Crisis Fest”, la canzone che anticipa “Twentytwo In Blue”, il secondo album del trio americano che segue il debutto “Human Ceremony” uscito nel 2016. Il disco sarà pubblicato da Lucky Number il 23 marzo. Il produttore sarà Jacob Portrait degli Unknown Mortal Orchestra.

La band in merito al nuovo brano dice: “Durante la stesura di questo album, abbiamo spesso riflettuto sulle persone che abbiamo incontrato durante il tour. Abbiamo sentito una forte affinità con il pubblico che è venuto a vederci in tutto il paese e abbiamo voluto scrivere una canzone per loro, qualcosa che potesse catturare le ansie di un futuro incerto. “Crisis Fest” è meno incentrata sulla politica e più sul potere che hanno i giovani in questo paese“. Julia Cumming è ancora più chiara: “Se penso che una parola che mi viene in mente relativa a questo disco è adorabile. Vogliamo che le canzoni siano qualcosa a cui chiunque si possa essere affezionare. Perché è quello che cerco nelle canzoni, e questo è il tipo di esperienza che vogliamo dare agli altri“.

Ecco la tracklist completa:

Burn It

I Was a Fool

Twentytwo

Crisis Fest

Memoria

Puppet Strings

Only A Moment

Human For

Any Way You Like

Sinking Sands

Oh No, Bye Bye