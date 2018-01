VIDEO: TUNE-YARDS

Lo scorso ottobre i Tune-Yards avevano annunciato il loro nuovo disco: “I can feel you creep into my private life” che seguirà di circa 4 anni l’ultimo “Nikki Nack” (leggi la nostra recensione) vedrà la luce il prossimo 19 gennaio su etichetta 4AD.

Dopo “Look at Your Hands”, il primo singolo presentato l’anno scorso, è ora il turno di “Heart Attack” secondo estratto che arriva accompagnato da un video firmato da Mimi Cave:

Le tematiche affrontate durante le dodici tracce che compongono il disco sono razza, politica, femminismo intersezionale e profezie ambientali. Nonostante abbiano deciso di concentrarsi su temi importanti, i Tune-Yards sono riusciti a produrre la musica più accattivante e ballabile composta da loro fino ad ora.

“I can feel you creep into my private life” Tracklist:

1. Heart Attack

2. Coast to Coast

3. ABC 123

4. Now as Then

5. Honesty

6. Colonizer

7. Look at Your Hands

8. Home

9. Hammer

10. Who Are You

11. Private Life

12. Free