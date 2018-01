EELS: IL NUOVO DISCO “THE DECONSTRUCTION” ESCE AD APRILE. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

Ieri Mark Oliver Everett, unico titolare del progetto Eels, aveva svelato con un trailer video data di pubblicazione e titolo dell’atteso nuovo disco .

“The Deconstruction” esce il prossimo 6 aprile e segue di circa 4 anni l’ultimo “The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett”.

La title-track è già in ascolto:

Registrato al The Compund di Los Feliz e al The Pie di Pasadena, California, “The Deconstruction” vede tra i collaboratori Koool G Murder, P-Boo e la The Deconstruction Orchestra & Choir. L’album è stato prodotto dal frontman E e da Mickey Petralia, per la prima volta alla produzione, dal secondo album del 1998 “Electro-Shock Blues”.

Il frontman E (Mark Oliver Everett) ha detto riguardo al nuovo album:

Abbiamo scritto 15 nuove tracce che possono o non possono sembrarvi rock. Il mondo sta impazzendo. Ma se cercate bene, c’è ancora tanta bellezza da trovare. A volte non devi neanche cercarla. Altre invece devi provare a renderla tua. E poi ci sono delle volte in cui devi strappare qualcosa a metà per trovare la bellezza all’interno.

La track list di “The Deconstruction”:

The Deconstruction

Bone Dry

The Quandary

Premonition

Rusty Pipes

The Epiphany

Today Is The Day

Sweet Scorched Earth

Coming Back

Be Hurt

You Are The Shining Light

There I Said It

Archie Goodnight

The Unanswerable

In Our Cathedral

Qui invece il trailer video che già ieri annunciava questo gradito ritorno: