GRAHAM COXON PRONTO A PUBBLICARE LA COLONNA SONORA DELLA SERIE TV ‘THE END OF THE F***ING WORLD’

Graham Coxon pubblicherà la colonna sonora originale dell’acclamata serie TV “The End of the F *** ing World” a fine mese.

Lo show televisivo, che ha debuttato su Channel 4 in ottobre prima di trovare la sua versione internazionale su Netflix all’inizio di questo mese, è basato sulla serie di Charles S. Forsman con lo stesso nome.

La colonna sonora è prevista sia in una versione digitale sia in una versione fisica. L’album, composto di 16 tracce, sarà disponibile per lo streaming e il download digitale il 26 gennaio, mentre l’uscita in vinile è prevista per marzo.

Graham Coxon ha dichiarato: “Ci sono stati giorni in cui ho scritto e completato tre o quattro nuove canzoni in un tempo brevissimo. Era una cosa pazzesca, non avevo mai lavorato in quel modo. Questo show mi piace sia per il mio apprezzamento per la musica dark sia per il mio oscuro senso dell’umorismo“.

“Walking All Day” è il singolo anticipatore della colonna sonora:



Ecco la tracklist:

Walking All Day

Angry Me

Flashback

In My Room

Bus Stop

Beach 2

Saturday Night

Car Garage 2

It’s All Blue

Detectivez

Lost Mutantz

Field

Morning Star

Roaming Star

Television Cop

There’s Something in the Way That You Cry