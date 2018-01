NUOVO ALBUM IN VISTA PER TRACEY THORN (EVERYTHING BUT THE GIRL)

NUOVO ALBUM IN VISTA PER TRACEY THORN (EVERYTHING BUT THE GIRL)

Nuovo album in vista per Tracey Thorn, cantante e compositrice inglese nota sopratutto per essere la metà del duo Everything but the Girl. Il suo ultimo album solista, il quarto, “Tinsel and Lights”, risaliva al 2012, ma ora è arrivato il momento di celebrare l’arrivo di “Record”, il nuovo disco in uscita il 2 marzo via Merge.

Il singolo “Queen” è il brano anticipatore:

“Se ‘Love and Its Opposite’ del 2010 è stato l’album della mia mezza età – tra divorzio e ormoni – allora ‘Record’ rappresenta il senso di liberazione che viene dopo, una nuova fase della vita in cui prevale il ‘non me ne frega un cazzo’. Volevo che fosse un disco che si può ascoltare durante il giorno. In cuffia o in movimento. Non necessariamente la sera o in camera da letto“.

Ecco la tracklist completa:

1 Queen

2 Air (Feat. Shura)

3 Guitar

4 Smoke

5 Sister (Feat. Corinne Bailey Rae)

6 Go

7 Babies

8 Face

9 Dancefloor