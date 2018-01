ROLLERCOASTER FESTIVAL: A FEBBRAIO FESTEGGIAMO I 10 ANNI DI CARRIERA DI MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS

2 dischi, una decina di 7″ e soprattutto centinaia di migliaia di chilometri percorsi in Italia, Europa e Stati Uniti. Sono stati la prima band europea a pubblicare per Burger Records, la leggendaria etichetta losangelina che ha riportato in vita le cassette, hanno suonato in una barca a Venezia, Amburgo e Los Angeles, condiviso il palco con Black Lips, Smith Western, Reigning Sound, Ash e chissà chi altro.

I Miss Chain & The Broken Heels sono sempre stati così: dei giramondo curiosi, innamorati della musica in tutte le sue sfumature.

Per festeggiare il loro 10 compleanno, prima di chiudersi in studio per terminare le registrazioni del loro terzo album, hanno deciso di riunire tantissimi artisti e curare un vero e proprio festival con una line up a dir poco elettrizzante che comprende band e artisti ben noti e tante nuove leve del rock’n’roll. Per non farsi mancare nulla, ci sarà un’area dedicata a fanzine, distro di vinili, cd e cassette, designer indipendenti, serigrafie oltre ad una selezione di food truck!

Rollercoaster Festival si terrà il 3 febbraio 2018 al C.S.A. Arcadia di Schio (VI).

Ecco la line up:

Bee Bee Sea

Blak Saagan

Chow

Diplomatics

Freez

Johnny Mox

Laser Geyser

Platinum Boys (US)

Riccobellis

The Peawees

Ingresso fino alle 20:00: 8€

Ingresso dopo le 20:00: 10€