THE DECEMBERISTS: NUOVO ALBUM E SINGOLO DECISAMENTE SYNTHPOP

Belle notizie da casa Decemberists che proprio oggi (come avevano promesso, a dire il vero) hanno annunciato il nuovo disco “I’ll Be Your Girl”, atteso il 16 marzo via Capitol Records e anticipato da “Severed”, che si muove su territori piuttosto inusuali per la band, ricco com’è di trame synthpop e non certo folk.

L’album è stato prodotto da John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen, Swans) e la band si esprime così: “Lui è decisamente ambizioso, per quanto riguarda la produzione. Le canzoni tendono all’aspetto più buio e assurdo delle cose – voglio dire, come puoi biasimarci – e mostra un sacco di suoni a base di synth vintage“.

Ecco la tracklist:

1. Once In My Life

2. Cutting Stone

3. Severed

4. Starwatcher

5. Tripping Along

6. Your Ghost

7. Everything Is Awful

8. Sucker’s Prayer

9. We All Die Young

10. Rusalka, Rusalka / The Wild Rushes

11. I’ll Be Your Girl