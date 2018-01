ECCO I DETTAGLI DEL NUOVO ALBUM DI AWOLNATION “HERE COME THE RUNTS”

Gli Awolnation annunciano l’uscita del terzo e nuovo studio album “Here Come The Runts”, fissato per il 2 febbraio 2018 su Red Bull Records. E’ già stata fissata l’unica data italiana live per il prossimo 11 aprile al Santeria Social Club di Milano.

L’album è ordinabile sul sito awolnationmusic.com con in regalo l’instant download del brano “Seven Sticks of Dynamite” e del primo singolo “Passion”.

“Here Come The Runts” è stato scritto, prodotto e registrato dallo stesso Aaron Bruno che ha iniziato a lavorare a questo disco nel 2016, scrivendo e registrando i pezzi nel suo home studio situato sulle montagne che separano l’Oceano Pacifico dalla periferia di Los Angeles dove il musicista è cresciuto. La location e l’atmosfera creatasi durante le sessioni di produzione si riflettono in quello che è il risultato finale: “Il disco ha un sentimento che sembra parallelo all’atmosfera che emanano questo paesaggio e queste montagne”.

Tracklist di “Here Come The Runts”

Here Come The Runts

Passion

Sound Witness System

Miracle Man

Handyman

Jealous Buffoon

Seven Sticks of Dynamite

A Little Luck…And A Couple of Dogs

Table For One

My Molasses

Cannonball

Tall, Tall Tale

The Buffoon

Stop That Train