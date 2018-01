ESCONO TUTTI I DETTAGLI DELL’ALBUM “EVERYTHING IS RECORDED BY RICHARD RUSSELL”

Richard Russell annuncia tutti i dettagli dell’album di debutto del suo progetto Everything Is Recorded.

Il musicista, produttore e co-fondatore della XL Recordings pubblicherà “Everything Is Recorded by Richard Russell” il 16 febbraio 2018, per XL Recordings.

“Everything Is Recorded by Richard Russell” vede la partecipazione di un cast eclettico e internazionale di collaboratori e musicisti, quali (in ordine di apparizione nell’album) Sampha, Obongjayar, Kamasi Washington, Damon Albarn, Giggs, Ibeyi, Wiki, Syd, Rachel Zeffira, Infinite, Green Gartside, Peter Gabriel e Owen Pallett.

L’album formato da dodici tracce, comprende ‘Close But Not Quite (feat. Sampha)’, ‘Mountains Of Gold (feat. Sampha, Ibeyi, Wiki e Kamasi Washington)’ e ‘Show Love (feat. Syd e Sampha), che sono state descritte come “un approccio brillante al soul e al dub…un modello di collaborazione” da Q Magazine, “l’incarnazione della libertà pura e creativa” da Noisey, mentre il The New Yorker ha scritto “la visione di Russell è basata sul potere della collaborazione…una sintesi della storia della XL.”

Per celebrare il nuovo album, Russell pubblica oggi un nuovo brano intitolato “Bloodshot Red Eyes (feat. Infinite and Green Gartside)”.

“Everything Is Recorded by Richard Russell” è stato registrato al Copper House, lo studio londinese di Russell. Negli ultimi due anni, lo studio è diventato una seconda casa per tutti gli artisti che hanno partecipato alla scrittura e alla registrazione dell’album. Con Russell alla produzione, si è creato uno spirito di collaborazione e sperimentazione. “Everything Is Recorded by Richard Russell” è nato da momenti di spontanea unione e periodi di intensa riflessione di Russell, che, a quanto dicono le note stampa, lo hanno reso un album profondo, moderno e senza tempo.

La track list di “Everything Is Recorded by Richard Russell”

1. Intro

2. Close But Not Quite (feat. Sampha)

3. She Said (feat. Obongjayar & Kamasi Washington)

4. Wet Looking Road (feat. Giggs)

5. Mountains Of Gold (feat. Sampha, Ibeyi, Wiki and Kamasi Washington)

6. Show Love (feat. Syd & Sampha)

7. Echoes In The Bone – Interlude (feat. Rachel Zeffira)

8. Bloodshot Red Eyes (feat. Infinite & Green Gartside)

9. Cane (feat. Ibeyi)

10. Purify – Interlude (feat. Infinite & Peter Gabriel)

11. Be My Friend (feat. Infinite)

12. Everything Is Recorded (feat. Sampha and Owen Pallett)